Ortigia, somministra alcol a minorenne: denunciato imprenditore locale

A Ortigia (Siracusa) i carabinieri hanno denunciato un imprenditore di 55 anni, titolare di un pub del luogo. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe somministrato dell‘alcol a minori di 16 anni. Inoltre, il locale sarebbe stato sprovvisto di misure di predisposizione HCCP e avrebbe occupato in maniera illecita il suolo pubblico. Per questo motivo, l’uomo – oltre alla denuncia – ha anche ricevuto una sanzione di circa 2.500 euro.

Ortigia, alcol a minorenni: denunciato imprenditore locale

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato un imprenditore di 55 anni, titolare di un pub in Ortigia. La denuncia arriva per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni. Inoltre, i militari hanno contestato violazioni amministrative per circa 2.500 euro. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare la somministrazione di alcolici ad un minore, nonché la mancata predisposizione del piano HCCP per il controllo della salubrità degli alimenti e la salute del consumatore finale, oltre all’occupazione di una parte della sede stradale senza autorizzazione.

A seguito delle violazioni accertate, inoltre, il titolare del pub è stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea. Infine, all’imprenditore del luogo state contestate sanzioni amministrative per circa 2.500 euro.