Oscar di Bilancio Ferpi nella sede di Confindustria Catania

Giovedì la tappa siciliana del roadshow nazionale

CATANIA – Giovedì 28 settembre alle ore 10.30 nella sede di Confindustria Catania si terrà la tappa siciliana del Roadshow nazionale dell’Oscar di Bilancio Ferpi. L’appuntamento rappresenta, dopo anni, un grande ritorno della presenza e rappresentanza in Sicilia della Ferpi Federazione Relazioni Pubbliche Italiana alla guida, da quest’anno, della delegata regionale Elisa Toscano, coadiuvata da validissimi professionisti delle relazioni pubbliche isolani, soci Ferpi. Il 28 settembre, grazie alla grande disponibilità del presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino, le aziende, i professionisti e le organizzazioni del Terzo settore potranno approfondire il tema di questa 59a edizione: “Valore condiviso. Il futuro della rendicontazione oggi”.

Il premio Oscar di Bilancio nasce proprio dalla volontà di promuovere nelle imprese una cultura di rendicontazione chiara, efficace e partecipata, che sappia raccontare le scelte delle organizzazioni che mettono al centro le persone e lo sviluppo socio-culturale e ambientale. Questa tappa siciliana rappresenta un’opportunità di grande rilevanza per ricostruire il dialogo tra le associazioni e le imprese del territorio sul tema del bilancio sociale, sulla responsabilità sociale d’impresa e sulle relazioni pubbliche in generale. Il programma dell’incontro prevede i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Catania Angelo Di Martino, del Presidente Ferpi Filippo Nani, della delegata regionale Ferpi Elisa Toscano, la presentazione del Premio a cura del Coordinatore Oscar di Bilancio Andrea Razeto. A seguire la Vicepresidente di Confindustria Catania e Presidente della Commissione Sostenibilità Confindustria Catania Miriam Pace e Maurizio Stella, dottore commercialista, che interverrà sul tema “La comunicazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità”. Spazio poi al tavolo delle imprese, con le testimonianze di imprenditori siciliani d’eccellenza che offriranno la propria esperienza di impresa: Giovanni Arena – ad Gruppo Arena – presidente gruppo Vegè; Mariaornella Laneri – presidente Cda hotel management 1983 S.r.l.; Riccardo Damiano – ceo Damiano S.p.a. Modererà l’incontro la socia Ferpi e giornalista Santina Giannone.

“Il 28 settembre – ha spiegato Elisa Toscano – approfondiremo il tema del bilancio sociale e daremo informazioni precise per la partecipazione al Premio. Il confronto con le imprese ci consentirà di scoprire quanto il territorio siciliano sia ricco di realtà d’eccellenza e di quanto gli imprenditori siciliani si stiano impegnando per una policy ecosostenibile, nella sua accezione più ampia”.