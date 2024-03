34enne ferito al braccio: “Qualcuno mi ha sparato”. Giallo al Civico di Palermo

L'uomo è stato sentito dalla polizia per ricostruire quanto accaduto, ma il racconto poco chiaro e incongruente non ha ancora permesso di risalire al responsabile.

Un uomo di 34 anni due giorni fa si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo con il braccio sanguinante. Ha affermato di stare male perché qualcuno gli aveva sparato. I medici, dopo aver effettuato una radiografia, lo hanno medicato prima di dimetterlo con una prognosi di 15 giorni.

Il giallo all’Ospedale Civico di Palermo

Ora è giallo, a Palermo, sul presunto ferimento di un uomo di trentaquattro anni che ha detto di essere stato colpito da un proiettile. Quest’ultimo è entrato e uscito, come è emerso dagli accertamenti eseguiti dai medici dell’ospedale, ma sono in corso le indagini per accertare cosa sia realmente successo.

I sanitari hanno segnalato l’episodio alla polizia che è intervenuta all’Ospedale Civico di Palermo per ascoltare il 34enne. Il ferito non avrebbe dato indicazioni precise per consentire agli investigatori della squadra mobile di risalire al responsabile. Alcune parti del suo racconto sarebbero, infatti, incongruenti e le indicazioni fornite non sarebbero precise.

Le sue condizioni non sono, quindi, gravi, ma gli investigatori stanno cercando elementi più concreti per ricostruire la vicenda, ancora poco chiara. Indaga la squadra mobile.