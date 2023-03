Da futuro reparto a deposito di attrezzature dell’ospedale di Taormina: “Ennesimo spreco”

Una situazione denunciata dal deputato Giuseppe Lombardo in merito al noto ospedale siciliano. "Sicilia Vera" e "Nord Chiama Sud" chiedono chiarimenti all'assessore Volo.

Da reparto per la Terapia Antalgica, che avrebbe dovuto ospitare quattro posti di sub intensiva, a deposito di attrezzature inutilizzate: sarebbe questa la triste sorte di un’area dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, denunciata dal deputato di “Sicilia Vera” Giuseppe Lombardo.

Il deputato ha effettuato un sopralluogo nella struttura sanitaria, chiedendo chiarimenti riguardo alla situazione denunciata direttamente all’Asp competente.

Ospedale di Taormina, un deposito invece del reparto: la denuncia di Giuseppe Lombardo

“Mentre a Palermo stamattina si discuteva con l’assessore Giovanna Volo del contenimento della spesa sanitaria per il 2023 a causa di un disavanzo di 439 milioni di euro di cui 248 milioni di costi straordinari Covid, ecco che tra i reparti dell’ospedale di Taormina si consuma l’ennesimo spreco in tema di sanità”. È quanto afferma il deputato Giuseppe Lombardo.

“A novembre 2020 – prosegue Lombardo – erano stati annunciati ben 4 posti di terapia sub intensiva. A distanza di tempo non solo quel reparto non è mai entrato in funzione, ma addirittura è stato trasformato in un vero e proprio deposito“.

Lombardo specifica anche che, in seguito al sopralluogo effettuato in mattinata, ha potuto osservare diverse attrezzature non utilizzate, in “un totale stato di abbandono”.

“Sud chiama Nord e Sicilia Vera – aggiunge Lombardo in merito alla situazione dell’ospedale di Taormina – chiederanno formalmente chiarimenti all’assessore regionale Volo portando la questione all’attenzione della commissione sanità”.

“Ancora prima di discutere di come gestire la spesa per il 2023 è il caso che questo Governo verifichi come sono state spese le somme fino a oggi e se esistono altre situazioni come quella rilevata da me a Taormina”.