Maltratta moglie davanti ai figli nel Siracusano, braccialetto elettronico per marito violento

Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza del gip a carico dell'indagato accusato di maltrattamenti in famiglia

Scatta l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, con l’applicazione del braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo, per un 39enne a Pachino, in provincia di Siracusa. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza del gip a carico dell’indagato accusato di maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante di aver commesso il fatto con armi e in presenza dei figli minorenni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le indagini

Le indagini, infatti, avrebbero fatto emergere “una serie di condotte lesive e di atti di mero disprezzo e prevaricazione” messe in atto nel corso del tempo dall’uomo nei confronti della moglie. “Gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini – spiegano gli investigatori – hanno evidenziato un quadro accusatorio di assoluta gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati all’uomo”. E’ così scattato il protocollo previsto dal Codice rosso.