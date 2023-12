Auto si ribalta nel Trapanese, un ferito in ospedale in codice rosso

L'uomo, dopo una prima valutazione medica, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani

Incidente stradale autonomo nella tarda serata di ieri (2 dicembre) a Bonagia, frazione di Valderice, in provincia di Trapani. Per cause da chiarire un’automobile si ribaltata sulla strada provinciale che conduce a San Vito Lo Capo.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorere il conducente ferito. L’uomo, dopo una prima valutazione medica, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Trapani. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.