Valderice, 8 lavoratori in nero su 10 in una pizzeria: denunciato titolare

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali a Valderice, nel Trapanese, nell’ambito del più ampio progetto nazionale estate sicura 2023.

I controlli

Un primo controllo è stato eseguito presso una pizzeria dove 8 lavoratori su 10 erano in nero e vi era istallato un impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione. Il titolare del locale veniva così denunciato e adottato il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sanzionato un ristorante

Stesso provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato nei confronti del responsabile di un ristorante di Valderice in quanto dal controllo è emerso un lavoratore in nero su 9 presenti. Per entrambe le attività commerciali sono state elevate sanzioni per oltre 45 mila euro.