Grave 26enne accoltellato al petto: occhi puntati su fidanzatina minorenne

Un brutto fatto di cronaca è quello accaduto, nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, a Padova. Protagonisti un giovane 26enne e una minorenne, a quanto sembra dalle prime notizie sua fidanzata. Oltre ai due, nell’abitazione, un’altra ragazza. Si tratta di 3 giovani italiani.

La dinamica

L’allarme è scattato intorno alle 4, con il 26enne portato in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe stato colpito da più fendenti al torace con un coltello da cucina (ancora non trovato). Il giovane è stato operato d’urgenza. Al fine di ricostruire la dinamica, le persone presenti nell’appartamento sono state accompagnate in caserma. Tutta la vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti, mentre ad essere stata allertata è la Procura dei minori. A colpire il 26enne, secondo le primissime indiscrezioni, sarebbe stata la minorenne con la quale la vittima avrebbe instaurato una relazione sentimentale. Al momento non è scattato nessun fermo.