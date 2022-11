Il Governo Meloni dice “no” alla violenza sulle donne con una foto simbolo a Palazzo Chigi

Un luogo delle istituzioni si illumina di rosso in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e il Governo Meloni posa per una "foto simbolo".

Foto di gruppo del Governo Meloni davanti a palazzo Chigi, “in rosso” in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Palazzo Chigi in rosso contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, infatti, la facciata è stata illuminata di rosso, con la proiezione dei nomi delle 104 donne uccise dall’inizio dell’anno.

A conclusione del Consiglio dei Ministri, tutta la squadra – con la premier Giorgia Meloni – si è schierata in piazza Colonna per una foto simbolo per dire “no” alla violenza di ogni tipo e ai femminicidi. E lo ha fatto anche in un momento storico per la Repubblica Italiana: proprio ieri, infatti, il Senato ha approvato – con un “sì” unanime – l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi e sulla violenza di genere.

Il discorso di Giorgia Meloni

Il voto del Senato, senza “no” e senza astenuti, dimostra che è tempo di agire senza divisioni contro la violenza di genere. Lo ha ribadito anche la premier Giorgia Meloni nel suo discorso dopo gli eventi di ieri: “Questa è una di quelle materie su cui non c’è differenza, su cui non ci sono squadre, non ci possono essere distinzioni. E non tra donne di partiti diversi ma tra gli uomini e le donne in questa società”.