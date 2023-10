VIDEO | Palazzo d’Orléans illuminato con i colori della bandiera di Israele

Un gesto di solidarietà con il popolo israeliano dopo i massicci attacchi di Hamas da parte della Regione Siciliana.

In segno di solidarietà con il popolo israeliano, colpito dai massicci attacchi delle milizie di Hamas, la facciata principale di Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, questa sera, a partire dal tramonto, sarà illuminata con la bandiera dello stato di Israele.

Regione Siciliana si schiera con Israele: bandiera illumina Palazzo d’Orléans

La Regione Siciliana si schiera a favore di Israele nel conflitto contro Hamas – organizzazione paramilitare palestinese e fondamentalista islamica – e decide di illuminare i palazzi regionali con la bandiera israeliana.

“In segno di solidarietà con il popolo israeliano, colpito dai massicci attacchi delle milizie di Hamas, la facciata principale di Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, questa sera, a partire dal tramonto, sarà illuminata con la bandiera dello stato di Israele”. Questo si legge nella breve nota inviata dalla Regione.

La Sicilia, come l’Italia e più in generale i Paesi del cosiddetto mondo occidentale, esprime quindi solidarietà al popolo di Israele. A sostenere la fazione opposta, quella di Hamas, invece, c’è l’Iran. L’ayatollah si sarebbe perfino congratulato per gli attacchi a sorpresa dello scorso sabato. Al momento si registrerebbero circa 900 vittime solo tra gli israeliani, con numerosi ostaggi.