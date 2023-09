Palermo, abitanti di via Scaglione tra disagi e promesse

Da tempo i marciapiedi che insistono su questa arteria versano in condizioni precarie e gli abitanti chiedono interventi di messa in sicurezza. Adesso finalmente in Comune qualcosa inizia a muoversi

PALERMO – “È da circa sette anni che questo marciapiede è in queste condizioni ed è un pericolo per le persone che sono obbligate a camminare sulla strada per andare nei negozi. La strada è pericolosa perché passano auto e motorini a tutta velocità, per cui, a mio parere, è necessario, urgentemente, rimuovere questo problema. In questo condominio, ci sono cinquantasei appartamenti e ci sono parecchie persone costrette ad andare sulla strada per muoversi. Qui ci sono la centralina della luce e del telefono e un cavo di media tensione che porta l’energia agli ascensori e all’autoclave e gli alberi minacciano di romperli”. Nelle parole di un abitante del numero 95 di via Scaglione, Gaetano Anania, è racchiuso il problema vissuto dagli abitanti di questa strada.

La viabilità a Palermo sconta numerose problematiche

La viabilità a Palermo sconta numerose problematiche, in gran parte eredità del passato per assenza di controlli, per pessima manutenzione e per errori di pianificazione come quella sul verde pubblico. Infatti, non poche vie risentono di questi problemi in città, ma la via Pietro Scaglione ne presenta diverse che preoccupano non poco gli abitanti dei condomini. Al numero 95 della via, la situazione è particolarmente compromessa e richiede interventi profondi. Uscendo dal condominio, sulla sinistra il marciapiede è rovinato dalle radici degli alberi, che ostruiscono la libera circolazione dei pedoni.

Per evitare tutto ciò le persone devono spesso proseguire per la strada, aggirando quest’ostacolo. In questo modo, però, si espongono alle auto e ai diversi veicoli di passaggio che oggi sono diffusi sul mercato. Le auto posteggiate, infatti, ostruiscono la vista di entrambi, autisti e pedoni stessi. Non solo, ma sulla destra per chi esce dal condominio in questione, emergono delle increspature tali da costituire un pericolo per le reti cablate presenti. Infatti, le casse verticali contenenti i collegamenti internet veloci e del telefono, rischiano di essere divelti o danneggiati dalle radici delle piante. Non ultimo, il marciapiede e parte dell’asfalto sta cedendo.

Un’altra testimonianza ci è stata data da un altro abitante del palazzo, Domenico Ballotta: “Ci sono le radici dell’albero che penetrano nel palazzo. Giorno per giorno questa radice si va alzando. Infatti, chi deve uscire deve scendere in mezzo alla strada. Le macchine che vanno diritte, non vedono i pedoni scendere”.

Felice Vitale, figlio della signora Margherita Speciale che ha la 104/92 aggiunge: “Mia madre deve uscire in mezzo alla strada per fare gli esami per la propria salute, rischiando di essere travolta da motorini. Mia madre ha bisogno che sia sistemato questo marciapiede, poiché è malridotto a causa degli alberi”.

L’attuale Amministrazione comunale, che sta lavorando al miglioramento della viabilità, ha risposto: “Dopo l’approvazione del Consolidato in città, riprenderanno le manutenzioni in strade e marciapiedi dopo anni. Inoltre, dal settore verde si devono mandare a gara 4,9 milioni e questi soldi riguardano la rigenerazione vegetale e urbana. Si stanno individuando le priorità e si procederà di seguito”.

Gli abitanti della via Scaglione sperano di poter essere inseriti in questo importante elenco.