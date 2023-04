Palermo, senti Abodi: “Euro2032 grande opportunità e sembrano fatti per noi”

"I nostri tempi nel costruire gli stadi li sappiamo: dobbiamo cercare di semplificare la costituzione del comitato interministeriale"

“Gli Europei 2032 che verranno assegnati a ottobre sono una grande opportunità. Sembrano fatti per noi, mancano nove anni. I nostri tempi nel costruire gli stadi li sappiamo: dobbiamo cercare di semplificare la costituzione del comitato interministeriale proprio a supporto degli Europei e per rafforzare la candidatura”. Lo dice il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenuto a Radio Anh’io Sport. “In più abbiamo costituito una cabina di regia sui dieci stadi più uno (Palermo) coinvolti per gli Europei. C’è lavoro da fare e non c’è tempo da perdere”.

Amarezza per il capoluogo siciliano

Parole che, per il capoluogo siciliano, casa inadeguatezza del Renzo Barbera escluso dal novero delle possibili candidate ad ospitare la prestigiosa manifestazione, suonano amare. Intanto, le coscienze di chi doveva essere preposto a intervenire, ristrutturando e ammodernando un impianto praticamente identico a quello messo su per i mondiali di Italia ’90, sono state toccate.