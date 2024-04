Palermo, anziana travolta e uccisa da una moto: la ricostruzione

L'incidente è avvenuto in via Alcide De Gasperi e la donna sarebbe morta sul colpo

Incidente mortale a Palermo. Nelle scorse ore, infatti, una donna di 82 anni è stata travolta da una moto ed è morta sul colpo. Intervenuti sul posto, i soccorsi – nonostante i numerosi tentativi di rianimazione dell’anziana – non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Adesso, in corso tutte le indagini del caso per fare maggiore luce sulla vicenda.

Palermo, anziana uccisa da una moto: la ricostruzione

In via Alcide De Gasperi a Palermo, una donna di 82 anni ha perso la vita. La vittima, stava attraversando la strada nei pressi del civico 185 quando sarebbe stata travolta da una moto. L’impatto è stato violentissimo e, a seguito delle gravi ferite riportate, il tempestivo intervento dei soccorsi non è stato sufficiente. A causa dello scontro, la donna ha perso la vita e adesso sono in corso gli accertamenti per ricostruire al meglio quanto accaduto nella mattina di oggi, venerdì 5 aprile.