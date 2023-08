Un 50enne di origine russa è stato arrestato dalla Polizia all’aeroporto di Palermo, dove era appena atterrato.

Sull’uomo, che per un periodo avrebbe anche vissuto in Siria, pendeva un ordine di cattura internazionale per una condanna per terrorismo della Federazione russa. Dal 2017 si era reso irreperibile ed era ricercato.

E’ stato bloccato dagli agenti non appena scesa dell’aereo.