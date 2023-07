Palermo, bene confiscato alla mafia ospiterà alloggi Guardia di finanza Partinico

La villa sarà trasformata in alloggi di servizio per i neo finanzieri che andranno a rafforzare la presenza delle fiamme gialle sul territorio

Oggi (3 luglio 2023), alla presenza del Comandante Provinciale di Palermo Gen. B. Domenico Napolitano, del sindaco di Partinico, Pietro Rao, dell’Avvocato Gaspare Celesia dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e dell’Ingegnere Pietro Ciolino dell’Agenzia del Demanio, si è svolta una cerimonia nel corso della quale è avvenuta la consegna di un immobile confiscato nel 2014 ad Amato Giuseppe, imprenditore edile risultato, all’epoca dei fatti, collegato alla famiglia mafiosa dei Vitale di Partinico a conclusione delle indagini condotte dal G.I.C.O. (Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata) della Guardia di Finanza di Palermo.

Con la nuova destinazione, la villa sarà trasformata in alloggi di servizio per i neo finanzieri assegnati alla

Compagnia di Partinico, che andranno a rafforzare la presenza delle fiamme gialle sul territorio.

L’odierno avvenimento si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell’azione del Guardia di Finanza che mira ad incrementare le infrastrutture in dotazione.