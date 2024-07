Palermo, notte da incubo a causa di un blackout: rete elettrica in tilt per il caldo

Una notte di forti disagi per decine e decine di famiglie palermitane

Una notte di forti disagi per decine e decine di famiglie di Palermo che, a causa del caldo, hanno subito diverse ore in uno stato di blackout. In diverse zone del capoluogo siciliano, infatti, si sono registrati disagi come la mancanza di luce, energia elettrica e acqua.

Il tutto, sembrerebbe essere dovuto al troppo caldo, con le condizioni meteorologiche in continuo aumento che avrebbero guastato alcuni degli impianti elettrici Enel presenti sul territorio di Palermo. Tra le zone colpite, anche via Libertà.

Blackout a Palermo, in azione le power station

In alcune zone di Palermo, a causa del blackout e dei forti disagi subiti come la mancanza di luce e acqua, per evitare ulteriori ostacoli sono state messe in funzione anche cinque tra le power station disponibili. In questo modo, è stato permesso la costante erogazione dell’energia elettrica mentre gli operatori erano al lavoro per risolvere il guasto probabilmente causato dall’estremo caldo.

Blackout a Palermo, un sovraccarico alla base

Ma quale la causa del blackout a Palermo? Molto probabilmente, l’eccessivo caldo del momento e il conseguente utilizzo sfrenato dei condizionatori ha sovraccaricato l’intero sistema elettrico presente in molti territori della città palermitana.