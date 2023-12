Palermo, per il bonus caregiver una “cifra irrisoria”

Non ha usato mezzi termini l’assessore comunale ai Servizi sociali, Rosi Pennino: “Mi farò promotrice di un’interlocuzione con Regione e Governo affinché questa vergogna non si debba ripetere”

PALERMO – Un contributo del tutto insufficiente per dare sostegno alle famiglie del territorio che ne hanno bisogno. È stata molto chiara l’assessore comunale alle Attività sociali Rosi Pennino, che nei giorni scorsi ha parlato di “cifra irrisoria” in relazione al bonus caregiver, messo a disposizione con fondi del ministero per le Pari opportunità di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

282mila euro per oltre 5.000 istanze

Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso pubblico per accedere al sussidio, ma come è stato sottolineato dall’Ente i fondi inviati da Roma, circa 282 mila euro per l’intero Distretto 42, sono davvero esigui. “Se consideriamo che con il precedente avviso – ha sottolineato la rappresentante della Giunta comunale – soltanto per Palermo, abbiamo ricevuto oltre cinquemila istanze, il contributo che potremo erogare sarà una cifra veramente irrisoria”.

“Se potessi – ha aggiunto l’assessore Pennino – rispedirei al mittente queste risorse perché sono un’offesa nei confronti dei caregiver e perché sottopongono gli uffici a un sovraccarico di lavoro che, considerate le somme, non vale la pena compiere. Come rappresentante del Comune di Palermo, Ente capofila del Distretto 42, mi farò promotrice di un’interlocuzione con la Regione e con il Governo nazionale affinché questa vergogna non si debba ripetere”.

Il contributo economico una tantum è dedicato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari di soggetti affetti da disabilità grave e gravissima (Fondo 2021). Possono presentare istanza tutti i caregiver dei disabili gravi e dei disabili gravissimi residenti nel Comune di Palermo in possesso dei requisiti di ammissibilità sopra descritti tramite registrazione al portale presente sul sito istituzionale dell’Ente.

“Il contributo – come hanno spiegato dal Comune – verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate e indicate nel bilancio regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi”.

Come fare la domanda

Il modulo della domanda, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Palermo, deve essere corredato dalla documentazione descritta nella istanza, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, secondo se trattasi di caregiver di un disabile grave o gravissimo.