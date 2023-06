Palermo, Centro Pio La Torre: “Stabilizzare contributi ad associazioni antimafia”

Il Centro Studi Pio La Torre esprime solidarietà al Centro Borsellino, raccogliendo l’appello del presidente Vittorio Teresi, già magistrato della procura di Palermo, per consentire al Centro di avere le risorse necessarie per andare avanti. “Anche noi viviamo un periodo di grande incertezza – spiega la presidente del Centro Studi Pio La Torre, Loredana Introni – a causa dell’esiguità dei contributi regionali che non arrivano o arrivano con forte ritardo e ridotti all’osso. La didattica antimafia, che da anni viene svolta da numerosi volontari nelle scuole a integrazione dei programmi istituzionali, viene così compromessa con grave danno per la società civile che sinora si è impegnata a colmare molte lacune sul fronte della formazione civica dei ragazzi, soprattutto nei quartieri più disagiati”. Introni lancia anche la proposta “di fare in modo che il contributo alle associazioni antimafia che svolgono opera di animazione culturale sul territorio venga stabilizzato, in modo da poter programmare e garantire l’attività didattica e di ricerca in chiave pluriennale”.