Palermo, convocati 23 rosanero per la Spal: Lancini e Pierozzi out

I rosanero andranno a far visita alla Spal nel match in programma domenica a Ferrara con calcio d'inizio alle ore 15

Archiviato il pareggio a reti inviolate nella gara infrasettimanale contro il Como, il Palermo di Eugenio Corini torna in campo in vista del prossimo impegno nel campionato di serie B. Domenica Pigliacelli e compagni giocano la terza gara in una settimana: i rosanero andranno a far visita alla Spal nel match in programma domenica a Ferrara con calcio d’inizio alle ore 15.

I calciatori convocati da Corini

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del club siciliano. Ecco la lista: 1 Grotta, 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 5 Gomes, 7 Floriano, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella.