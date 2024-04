Palermo, due arbitri aggrediti dai genitori dei giocatori: uno è minorenne

I due episodi sono avvenuti rispettivamente il 31 marzo e il 14 aprile.

Due giovani arbitri, uno di 21 anni e uno di appena 15 anni, sono stati aggrediti sui campi di calcio in provincia di Palermo dai genitori dei ragazzi in campo.

Le aggressioni ai due arbitri

Il primo episodio si è verificato domenica scorsa, 14 aprile, nello scontro tra il Conca d’Oro Monreale e lo Sporting Cefalù, giocata a Piana degli Albanesi per la categoria giovanissimi provinciali under 15. Il direttore di gara è stato colpito alle spalle con uno schiaffo da un uomo.

L’altro episodio si è verificato il 31 marzo a Caccamo alla fine della partita Allievi under 17 tra Supergiovane Castelbuono e Sport center Torracchio (Termini Imerese).

In quel caso ad aggredire l’arbitro è stato aggredito un genitore, intervenuti un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri che hanno denunciato per lesioni personali l’uomo. Il direttore di gara è finito in ospedale, prima a Termini Imerese e poi al Cervello di Palermo, dopo essere stato colpito con un raffica di pugni alla testa.