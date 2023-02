Palermo-Frosinone 1-1, Boloca risponde al gran gol di Verre

Punto prezioso per la squadra rosanero che isi porta a 35 punti in classifica, al fianco di Cagliari e Pisa. Prossimo turno in casa Sudtirol

Il Palermo pareggia 1-1 al “Barbera” contro il Frosinone capolista nel match valido per la venticinquesima giornata di serie B. Al meraviglioso gol di Verre da centrocampo nel primo tempo ha risposto la rete di Boloca nella ripresa. Punto prezioso per la squadra di Eugenio Corini che interrompe la striscia di vittorie consecutive dei ciociari di Fabio Grosso (ex rosanero) dopo sei turni e si porta a quota 35 punti in classifica al fianco di Cagliari e Pisa.

Record stagionale di pubblico al “Barbera”

Buona gara del Palermo, soprattutto nella prima frazione di gioco, sostenuto dal calore dei tanti tifosi presenti allo stadio (27.846, nuovo record stagionale). Una partita che Brunori e compagni hanno giocato in modo molto ordinato e preciso in ogni reparto, con una manovra fluida e verticale. Segnali più che positivi dall’esordio da titolare di Graves Jansen e dalla prestazione di Tutino, preferito nell’undici iniziale a Di Mariano. Prossimo turno per la truppa di Corini la lunghissima trasferta in casa del Sudtirol, in programma il 25 febbraio alle ore 14.

I moduli

Corini conferma il 3-5-2 ma con qualche novità nello schieramento iniziale: in porta c’è Pigliacelli (ex gialloblù); difesa con l’esordio dal primo minuto di Graves Jensen al fianco di Nedelcearu e Marconi; robusto centrocampo con Valente, Verre, Gomes (preferito a Damiani), Saric e Sala; in attacco capitan Brunori con l’altra novità Tutino. Fabio Grosso, ex di turno, risponde con il 4-3-3: Turati tra i pali, difesa con Sampirisi, Szyminski, Ravanelli e Frabotta; a centrocampo Rohden, Mazzitelli e Boloca; in attacco tridente composto da Insigne, Moro e Caso.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al 2′ i ciociari subito insidiosi con il tiro di Mazzitelli con palla sull’esterno della rete. Pronta replica del Palermo con Brunori (6′): l’italo-brasiliano calcia fuori da buona posizione. Al 37′ meraviglioso gol di Verre per il vantaggio del Palermo: l’ex Sampdoria tira da centrocampo e sorprende Turati. Il Frosinone incassa ma cerca di reagire prontamente: al 40′ ci prova Caso ma la conclusione si spegne sopra la traversa. Nella seconda frazione di gioco, con identici schieramenti, qualche apprensione per Nedelcearu, dolorante dopo un contrasto di gioco. Nulla di grave per il difensore rumeno. Al 5′ Caso si gira e tira verso la porta di Pigliacelli ma senza fortuna. Ancora gli ospiti a caccia del pareggio: al minuto 8 Boloca salta un paio di avversari e calcia forte ma centrale con palla respinta dall’attento Pigliacelli. Al 12′ doppio cambio per Corini: escono Saric e Turino, entrano in campo Broh e Di Mariano. Occasione per il Frosinone al 15′ con Insigne il cui tiro sfiora il palo. Poco dopo Nedelcearu è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio: al suo posto Buttaro. Triplo cambio per Grosso (16′): entrano Garritano, Mulattieri, Baez al posto di Moro, Mazzitelli e Insigne. Al 29′ il pareggio: calcio di punizione di Baez respinto dalla barriera rosanero, sulla palla piomba Boloca che calcia al volo e trova il varco giusto con Pigliacelli battuto. Al 31′ cross dalla destra di Valente per la testa di Marconi e palla di poco fuori. Al quinto minuto di recupero calcio di punizione di Verre respinto dalla barriera. Palermo-Frosinone termina 1-1.

Il tabellino

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Graves Jensen 6.5, Nedelcearu 6 (15’st Buttaro 5.5), Marconi 6; Valente 6 (34’st Soleri 5.5), Verre 7, Gomes 6.5, Saric 6 (12’st Broh 5.5), Sala 6; Brunori 6, Tutino 6 (12’st Di Mariano 5.5). In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Vido, Damiani, Aurelio, Lancini. Allenatore: Corini 6

FROSINONE (4-3-3): Turati 6; Sampirisi 6, Szyminski 6, Ravanelli 6, Frabotta 6; Rohden 5.5 (38’st Borrelli 5.5), Mazzitelli 5.5 (16’st Mulattieri 6), Boloca 6.5; Insigne 5 (16’st Baez 6), Moro 5.5 (16’st Garritano 6), Caso 6 (34’st Kone 5.5). In panchina: Loria, Oyono, Gelli, Kalaj, Cotali, Monterisi, Oliveri. Allenatore: Grosso 6

Arbitro: Ghersini di Genova 6.5

Reti: 37’pt Verre, 29’st Boloca

Note: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 27846. Ammoniti: Mazzitelli, Caso. Angoli: 6-1. Recupero: 1′; 5′.