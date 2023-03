Palermo, a fuoco matassa cavi di rame: il rogo vicino alla Missione di Biagio Conte

Allarmati dal fumo i residenti della zona

Attimi di tensione vicino alla Missione Speranza e Carità, fondata dal missionario laico Biagio Conte in via Decollati a Palermo. Qualcuno, nei pressi di una palazzina, per motivi ancora tutti da chiarire, ha dato fuoco ad una matassa di fili di rame probabilmente rubati. La nube di fumo presto formatasi ha allarmato i residenti della zona che, senza perdere tempo, hanno deciso di allertare i vigili del fuoco. Gli agenti stanno cercando di risalire a chi ha dato fuoco al rame e cercare di comprendere la provenienza del materiale.