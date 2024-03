Palermo, furto di energia elettrica: controlli a tappeto, altre 13 denunce

Come spiegato dai Carabinieri, tutti gli indagati risponderanno di furto aggravato, con una pena prevista, in caso di condanna, dai 2 ai 6 anni di reclusione

Dopo le numerose verifiche effettuate nei giorni scorsi tra Carini, i quartieri Brancaccio, Capo e Bonagia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno effettuato dei nuovi controlli sul tema del furto dell’energia elettrica. Nel corso di queste verifiche, sono state scovate altre attività abusive in città.

Palermo, furto energia elettrica: altre tredici denunce

Prosegue senza sosta l’attività di controllo sul tema del furto dell’energia elettrica da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Dopo la scoperta dei 60 nuclei familiari senza contratto, in queste ore è in corso un nuovo controllo straordinario.

Questo, a Brancaccio, ha portato alla scoperta di ulteriori tredici casi di allacci abusivi e, quindi, di furti di energia elettrica. I militari della Stazione di Brancaccio, quindi, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo quattro uomini. Sempre a Palermo, in via Bennici, i Carabinieri hanno accertato anche l’abusivismo elettrico di altre 8 abitazioni.

Furto energia elettrica: arresto a Santa Flavia

Infine, controlli che hanno portato anche all’arresto a Santa Flavia, luogo in cui un commerciante avrebbe collegato fraudolentemente il suo negozio di generi alimentari alla rete elettrica. Come spiegato dai Carabinieri, tutti gli indagati risponderanno di furto aggravato, con una pena prevista, in caso di condanna, dai 2 ai 6 anni di reclusione.