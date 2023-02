Palermo, futuro e Pnrr: sindaco Lagalla incontra cittadinanza

Il confronto organizzato dall'Istituto Pedro Arrupe

Mobilità, futuro, rigenerazione urbana, vocazione turistica, efficienza della macchina amministrativa e Pnrr. Sono alcuni dei temi che saranno al centro dell’incontro – ‘Palermo, cosa vuoi fare di grande? Prospettive di futuro’ – con il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta che si terrà il 16 febbraio, alle 18, presso l’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe.

“Con questa iniziativa – afferma il direttore padre Gianni Notari – l’Istituto Arrupe intende offrire uno spazio di confronto tra la cittadinanza e l’amministrazione caratterizzato da uno spirito costruttivo e ispirato dall’amore per la nostra città. Il filo con l’amministrazione non terminerà con questo incontro: è infatti in programma nelle prossime settimane un secondo incontro che affronterà il tema delle politiche sociali a Palermo”.