Palermo, incendio in negozio di alimentari

Incendio in un negozio di prodotti alimentari vicino stazione centrale di Palermo, in via Niccolò Palmeri. Il rogo questa mattina si è propagato nei locali al piano terra di uno stabile di due piani ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti con 3 mezzi e 10 unità. I pompieri hanno domato le fiamme. Sono in atto investigazioni per determinare le cause.