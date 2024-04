Palermo, auto impatta contro monopattino: 15enne in codice rosso

Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 17 di lunedì 15 aprile in via Leonardo da Vinci, all'altezza di via Uditore.

Un incidente tra auto e monopattino si è verificato a Palermo: in codice rosso un ragazzo di quindici anni. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 in via Leonardo da Vinci, all’altezza di via Uditore. Sul posto sono intervenute due ambulanze e gli uomini della squadra infortunistica della polizia municipale.

L’incidente tra auto e monopattino a Palermo

Stando ad una prima ricostruzione, l’auto era in procinto di svoltare a sinistra, sfruttando il varco aperto, e avrebbe impattato con il monopattino che viaggiava all’interno della linea del tram. A bordo del velocipede il giovane, trasportato in codice rosso nella struttura ospedaliera di Villa Sofia.

“Da mesi chiediamo alla Circoscrizione la chiusura di questo incrocio – attacca Marco D’Amico, presidente dell’associazione Retake Palermo – purtroppo la gran parte degli automobilisti non rispettano i divieti di svolta e quindi capita spessissimo anche che automobili ferme sui binari causino la sosta forzata del tram”.