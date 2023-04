Palermo, auto si ribalta in via San Lorenzo, ferito il conducente

L'uomo al volante, è rimasto ferito e incastrato tra le lamiere del veicolo semidistrutto, ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco per essere poi trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Sofia

Incidente stradale questa mattina a Palermo, in via San Lorenzo, all’altezza degli incroci con via Dominici e via Villa Rosato, poco prima di mezzogiorno. Un’auto, una Fiat Punto grigia, per cause da accertare si è ribaltata e scoperchiata dopo aver sbattuto con violenza contro una macchina parcheggiata.

L’uomo al volante, forse colto da un malore improvviso, è rimasto ferito e incastrato tra le lamiere del veicolo semidistrutto, ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco per essere poi trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia.

Sul posto la sezione infortunistica della Polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica esatta del grave incidente, che ha anche paralizzato il traffico. Lunghe code e rallentamenti, anche in virtù degli autobus che sono rimasti bloccati, in attesa che venissero completate le procedure di rimozione del mezzo e dei detriti lasciati sull’asfalto.