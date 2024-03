Palermo, incidente alla Favorita: un ferito in gravissime condizioni

L'uomo, che si trovava in sella ad uno scooter, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Ancora un incidente a Palermo, con un motociclista ricoverato in gravissime condizioni a Villa Sofia. Il sinistro è avvenuto nella zona del parco della Favorita, intorno alle 18.

Nello scontro tra una moto e un’auto un uomo di 70 anni, che si trovata in sella ad uno scooter, è rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso: dai primi accertamenti le condizioni sarebbero molto gravi e la prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente a Palermo

Secondo quanto ricostruito dal personale dell’infortunistica della polizia municipale, che è arrivata sul posto per effettuare i rilievi del caso, l’incidente si è verificato alla fine di viale Diana, all’altezza del cancello del Giusino in direzione Mondello. Il traffico della zona ha subito dei forti rallentamenti, con lunghe file verso la borgata marinara, i vigili urbani hanno cercato di far fluire il maggior numero possibile di auto.