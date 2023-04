Archeoclub incontra l’assessore Scarpinato, “Agrigento 2025” tema centrale

Si è parlato di valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche di progetti per la città di Agrigento - Capitale italiana della cultura 2025 - nel corso dell'incontro.

A Palermo si è svolto l’incontro tra l’Archeoclub Nazionale e l’assessore ai Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione, Francesco Paolo Scarpinato.

Erano presenti il presidente nazionale Rosario Santanastasio e uno dei componenti della direzione nazionale, Francesco Finocchiaro.

I temi dell’incontro tra Archeoclub e assessore Scarpinato

Nel corso dell’incontro si sono definite le linee programmatiche da seguire e l’impegno dei presenti nel mettere in sinergia le risorse disponibili a tutela della cultura siciliana. Un tavolo di lavoro produttivo che ha guardato con attenzione al tema di “Agrigento 2025” come capitale italiana della cultura, alla valorizzazione dei mari in chiave archeologica, al rapporto tra associazionismo e istituzioni e al contributo che le parti possono mettere in campo.

Il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, promotore dell’incontro che segue quello di domenica scorsa sull’acropoli di Hybla Major a Paternò, continua il suo lavoro di “territorializzazione dei beni culturali facilitando l’incontro tra le parti sociali e culturali”. Soddisfazione è stata espressa da Rosario Santanastasio per i risultati raggiunti e per quanto prospettato al tavolo di lavoro. Francesco Finocchiaro sottolinea che “solo attraverso un progetto di rete, che veda coinvolti enti e associazioni, si può avviare un importante dialogo sui beni culturali in Sicilia, essendo un campo comune su cui investire”.