Palermo: Intravaia (FdI), “emergenza bare verso soluzione grazie a Musumeci e Lagalla”

Buone notizie per le migliaia di bare abbandonate e accatastate al cimitero dei Rotoli del Comune di Palermo.

“Ci sono voluti 100 giorni per avviare verso la conclusione una vergogna che durava da troppo tempo: migliaia di bare abbandonate e accatastate al cimitero dei Rotoli. Più della metà ha già trovato dignitosa sepoltura, fra poco lo stesso accadrà alle altre ancora rimaste nel deposito. Non si tratta di un miracolo pasquale, ma dell’impegno del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e dell’amministrazione comunale di Palermo che insieme hanno lavorato per trovare la soluzione ad una situazione che aveva messo alla berlina il capoluogo siciliano davanti all’opinione pubblica nazionale”. A dirlo è il deputato di FdI Marco Intravaia.

“E’ la dimostrazione – aggiunge – che il problema si sarebbe potuto risolvere anche in passato, se solo ce ne fosse stata la volontà politica. Adesso è il momento di guardare avanti e scongiurare che mai più le immagini sconcertanti delle migliaia di bare al cimitero dei Rotoli tornino a fare il giro del mondo”.