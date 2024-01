Palermo, irruzione vandali a Villa Sofia: danneggiata Tac nuova e attrezzature per terra

Giuseppe Bonsignore, segretario regionale Cimo Sicilia: "Ho chiesto l’installazione della videosorveglianza e non è stata mai installata".

Era stata acquistata grazie ai fondi del Pnrr ma non aveva fatto i conti con i raid dei vandali che, fin troppo spesso negli ospedali di Palermo, fanno notizia. Parliano della nuova Tac che sarebbe dovuta entrare in funzione proprio in questi giorni. Purtroppo, causa azione deprecabile di un uomo, danneggiata a tal punto da non potere più essere utilizzata. Ma ad essere messo a soqquadro è stato un pò tutto il reparto di radiologia, con monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti, attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento.

Ospedali colabrodo

A condannare quanto accaduto è Giuseppe Bonsignore. Il segretario regionale della Cimo Sicilia, sindacato dei medici ospedalieri afferma: “Lo avevo detto in tempi non sospetti – si apprende dal GdS. I nostri ospedali sono colabrodo e la porta del reparto che resta chiuso di notte era rotta. Chiunque poteva entrare. Ieri i vandali hanno avuto tutto il tempo di distruggere ogni cosa senza che nessuno li fermasse. Ho chiesto l’installazione della videosorveglianza e non è stata mai installata”.

Intrusioni reiterate

Bonsignore, che fa parte dell’equipe medica del reparto in questione diretto da Francesco Gioia, ricorda come, già lo scorso primo novembre la Cimo, in un lettera in indirizzata al commissario dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello Walter Messina, al direttore sanitario Aroldo Rizzo, al direttore amministrativo Loredana Di Salvo e al direttore medico di presidio Maria Ilaria Dilena, aveva denunciato le “reiterate intrusioni notturne ed effrazioni nei locali della Radiologia del Padiglione Chirurgico Villa Sofia”