Palermo, nasce coordinamento a sostegno di Elly Schlein: Mari Albanese portavoce della mozione

Nasce a Palermo il coordinamento a sostegno di Elly Schlein come candidata alla segreteria nazionale del Pd: Mari Albanese portavoce mozione

Nasce a Palermo il coordinamento a sostegno di Elly Schlein come candidata alla segreteria nazionale del Pd. Sarà Mari Albanese, insegnante e scrittrice, la portavoce palermitana della mozione della giovane deputata dem. Al suo fianco Giovanni Tarantino Presidente di Asud, Nieta Gennuso consigliere comunale di Caltavuturo, Isabella Cosentino insegnante e militante del pd di Termini Imerese, Andrea Sgroi giovanissimo consigliere di Carini.

“Il nostro movimento si apre alla società, alle donne, ai giovani e ai precari”



“Il coordinamento sta già lavorando attivamente da dicembre, da quando Elly ha scelto Palermo

come prima tappa per lanciare la sua candidatura a segretaria del PD. Tante e tanti si sono ritrovati

a condividere questo percorso di cambiamento, una speranza che accomuna un movimento che va

ben oltre gli apparati del partito e si apre alla società civile, alle donne e ai giovani, ai precari –

queste le parole di Mari Albanese, portavoce della mozione – Da Palermo alla provincia, stiamo

lavorando in maniera sinergica con le tante realtà territoriali che da troppi anni sono rimaste ai

margini della vita politica. La candidatura della Schlein rappresenta un modello di partecipazione

attiva che ci sta permettendo di parlare dei grandi temi che interessano la nostra terra e il nostro

paese”.

Le prossime ore saranno decisive: il tesseramento per partecipare alle elezioni del segretario

nazionale del pd, si concluderanno il 31 dicembre alle ore 12.