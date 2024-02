Palermo, presentata la nuova edizione della piattaforma di business piattaforma di business UniCredit Start Lab

Innovare per crescere: strategie e risorse a sostegno delle start-up e dell’ecosistema

Strategie e risorse a sostegno delle startup e dell’ecosistema: il road show di UniCredit ha fatto tappa a Palermo per spiegare le novità e le strategie della nuova edizione della piattaforma di business UniCredit Start Lab.

Unicredit, Start Lab, una fucina di talenti

“L’ecosistema dell’innovazione – ha detto Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – rappresenta un significativo abilitatore di crescita per la Sicilia, una fucina in cui possono generarsi nuove opportunità, talenti, competenze e nuovi posti di lavoro. UniCredit è fortemente impegnata a fare sistema sul fronte dell’innovazione e a sostenere le start up, una su quattro di queste realtà innovative in Sicilia è nostra cliente, e con UniCredit Start Lab siamo alla ricerca proprio di quei progetti imprenditoriali a più alto potenziale che possono fungere da volano di sviluppo per la nostra Isola. Nell’edizione 2023 di Unicredit Start Lab dalla Sicilia sono pervenuti 49 business plan. Il 63% di questi progetti è stato presentato da under 35, un dato superiore alla media Italia e che testimonia l’approccio all’autoimprenditorialità dei nostri giovani”.

Gli interventi

Nel corso della mattina sono intervenuti Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, Sebastiano Bongiovanni, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs di UniCredit, Danilo Mazzara, Strategy Advisor, Founder& Ceo di Skillforequity.com, e Massimiliano Costa, Founder di Develhope.

Si è poi svolta una tavola rotonda, moderata da Antonio Giordano, Direttore Innovation Island, su come sostenere le start up nei loro percorsi di crescita e alla quale hanno partecipato Nicola Redi, Managing Partner di Obloo Ventures, Giuseppe Di Matteo, IP Attorney at Law di Barzanò & Zanardo, Iolanda Riolo, Presidente di Irfis-Finsicilia, Pasquale Pignalosa, Business Development Specialist di Invitalia, Riccardo Del Bianco, Responsabile Corporate Business.

È ufficialmente aperta la call dell’edizione 2024 di UniCredit Start Lab(iscrizioni possibili fino al 17 aprile al link https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html) che prosegue così il percorso che ha portato, nelle precedenti 10 edizioni, all’analisi di circa 8.000 progetti imprenditoriali di nuova generazione e all’accompagnamento di oltre 560 start upverso percorsi di crescita, aumentandone le opportunità di business e investimento, lo sviluppo dal punto di vista manageriale e la visibilità sul mercato.

I settori di riferimento

Anche quest’anno saranno 5 i settori di riferimento per UniCredit Start Lab:

– Clean Tech: efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, mobilità sostenibile e smart cities;

– Innovative Made in Italy: agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0;

– Digital: mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale;

– Life Science: biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive;

– Impact Innovation: progetti trasversali agli altri segmenti ma con soluzioni ad impatto positivo in termini di sostenibilità.

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede:

la partecipazione ad attività sistematiche di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit

Corporate Partneship con grandi aziende, che si metteranno a disposizione delle migliori startup con il lancio di un progetto pilota, con propri mentor e facility, nonché con eventuali investimenti diretti

training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici

un programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione

l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita

possibilità di collaborazioni e partnership con UniCredit

Inoltre, la prima classificata di ogni categoria si aggiudicherà un riconoscimento di 10.000 euro.