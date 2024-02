Palermo, ok al regolamento sulla movida: le dichiarazioni

Il fine primario del testo è quello di riuscire a far convivere serenamente divertimento e sicurezza.

Il Consiglio comunale di Palermo, riunito nel Palazzo Comitini, ha approvato all’alba di oggi, sabato 17 febbraio, il regolamento sulla movida. Il voto è arrivato al termine di una giornata di consultazioni e rinvii per definire un testo proposto dall’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.

Il regolamento sulla movida a Palermo

Ticket nominativi

Uno degli obbiettivi del regolamento è quello di garantire una maggiore sicurezza nelle strade e nei locali aperti durante le ore della movida. Per questo motivo sono stati previsti ticket d’ingresso nominativi per le discoteche. Negli ultimi mesi, i locali aperti nella notte a Palermo spesso sono stati teatri di violenze e risse. Il nuovo regolamento dispone anche l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di dotarsi di videosorveglianza.

Limite orario

Vengono inoltre limitati gli orari di attività per le slot machines. I limiti orari di chiusura dei locali notturni differiscono in relazione alla loro collocazione nel territorio comunale (centro o località balneari). Ieri la seduta era stata aperta alle 15, ma subito interrotta per consentire le consultazioni tra i gruppi consiliari di sala Martorana che sono terminate con un accordo soltanto nella notte.

Le dichiarazioni sul regolamento della movida a Palermo

I consiglieri di “Lavoriamo per Palermo”

“L’approvazione del regolamento sulla movida, a cui il Consiglio comunale di Palermo è giunto dopo ore di dibattito e confronto, consentirà finalmente alla città di avere regole chiare a tutela dei residenti e delle attività economiche. Il Consiglio comunale ha recepito le proposte della Prefettura, prevedendo l’obbligo della videosorveglianza nelle discoteche, dei biglietti nominativi e lasciando alla discrezionalità del potere di ordinanza del sindaco la facoltà di imporre l’uso di tornelli o metal detector“.

Lo dicono i consiglieri comunali di Palermo del gruppo “Lavoriamo per Palermo”, Ninni Abbate, Leonardo Canto, Dario Chinnici, Fabrizio Ferrandelli e Pino Mancuso, che aggiungono: “Previsti paletti ben precisi per il rilascio di nuove licenze per i locali notturni e per gli orari della diffusione sonora. Inoltre, l’uso delle slot machines sarà consentito solo fino alle 20, scelta che va nella direzione del contrasto alla ludopatia“.

“È evidente – continuano i consiglieri – che il nuovo regolamento non risolverà tutti i problemi, né sarà risolutivo nel contrasto alla mala movida, ma è sicuramente un importante passo in avanti, frutto dell’ascolto attento delle esigenze delle associazioni di categoria e dei comitati dei residenti. L’applicazione concreta consentirà, inoltre, di verificare l’efficacia delle nuove disposizioni che, grazie a un nostro ordine del giorno, potranno essere eventualmente riviste per migliorare la tutela dell’interesse della città”.

Le parole di Lagalla e Forzinetti sul regolamento sulla movida

“Il regolamento della movida, approvato dal Consiglio comunale, dota la città di uno strumento che può guidare verso una migliore convivenza tra chi vuole vivere un sano divertimento, gli imprenditori e i residenti che hanno diritto alla quiete. Si aspettava da tempo questo documento, al quale si è arrivati dopo un lungo percorso”.

A dirlo sono il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, sottolineando che “ogni supplemento di analisi, in Consiglio comunale, nei vertici con le istituzioni come la Prefettura o le forze dell’ordine, nei momenti di confronto con le categorie e con i comitati cittadini, non è stato vano. Anzi, è servito per correggere e andare il più possibile incontro alle esigenze di tutti”.

“Proprio questo lavoro ha coinvolto sia l’amministrazione, sia le commissioni e i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che ringraziamo – aggiungono -. Un ringraziamento che va doverosamente esteso anche agli uffici per il lavoro svolto. Il regolamento contiene punti importanti e coraggiosi, a cominciare da una maggiore regolazione e un orario ridotto per slot machines e sale giochi autorizzate fino ai limiti di orario per tutelare le aree della città, in particolare il centro storico e le prescrizioni per i locali di pubblico spettacolo. Il testo contiene, inoltre, il recepimento della legge Franceschini che permetterà di pianificare le licenze e le nuove aperture di esercizi. L’auspicio è che il contributo corale che ha portato all’elaborazione del regolamento possa trovare forma nel rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti”, concludono Lagalla e Forzinetti.

La consigliera comunale D’Alessandro

“L’approvazione del regolamento sulla movida conferma l’impegno di questa amministrazione a garantire contemporaneamente socialità e sicurezza”. A dirlo è la consigliera comunale di Palermo del FdI, Tiziana D’Alessandro, per la quale il regolamento rappresenta “un ulteriore passo in avanti per garantire i diritti di chi vuole spensieratezza e divertimento nel rispetto delle regole e della vivibilità in quartieri della città che non possono diventare zone franche e prive di regole”.

“Affinché, però, non resti un pezzo di carta – sottolinea – occorrono due condizioni: la collaborazione dei cittadini per il bene di tutti, su cui confidiamo, e il sistema di controlli che ci impegniamo a rendere rigorosi e continuativi, in linea con quello che di fatto, dopo i recenti episodi di violenza, avviene già grazie ai controlli interforze”.