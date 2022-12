Palermo, Open day Asp: erogate 219 prestazioni

Nell’ambito della prevenzione anticovid sono stati somministrati 15 vaccini ed effettuati anche 14 tamponi

Sono state 219 le prestazioni erogate dall’Asp di Palermo nell’ultimo Open Day del 2022, organizzato a Caccamo in collaborazione con la locale amministrazione comunale. In Piazza Duomo hanno trovato spazio gli ambulatori mobili degli screening e delle vaccinazioni, mentre nei locali del complesso monumentale dell’ex “Monte di Pietà” un flusso continuo di persone ha aderito alla prevenzione cardiovascolare facendo registrare 94 prestazioni tra visite, elettrocardiogrammi ed ecocardiografie.

Ottima adesione screening malattie infettive sessualmente trasmesse

Ottima anche l’adesione allo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse con 27 prelievi effettuati a bordo del camper dedicato, mentre sono state 23 le mammografie, 19 tra Pap Test ed HPV Test gli esami per la prevenzione del cervicocarcinoma e 21 i Sof Test distribuiti per lo screening del tumore del colon retto. Nell’ambito della prevenzione anticovid sono stati somministrati 15 vaccini ed effettuati anche 14 tamponi in una postazione dedicata. Il punto vaccinale occasionale ha somministrato pure 6 dosi antinfluenzali.