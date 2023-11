Palermo, presentato calendario contro violenza sulle donne: eventi fino al 5 dicembre

Tra le tante iniziative proposte, domani saranno assegnati quattro stage lavorativi assegnati a donne vittime di violenze domestiche

Un fitto calendario di iniziative patrocinate dal Comune di Palermo è stato presentato stamattina, nei locali dell’Assessorato alle Politiche sociali, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che si terrà domani 25 novembre. A presentare il calendario il vice sindaco, Carolina Varchi, e dell’assessore al ramo, Rosi Pennino. Il calendario di iniziative, che proseguirà fino al 5 dicembre, è stato sviluppato in condivisione con l’Asp e con la Rete antiviolenza cittadina, di cui fa parte l’amministrazione comunale.

Le iniziative

Tra le tante iniziative proposte, domani saranno assegnati quattro stage lavorativi assegnati a donne vittime di violenze domestiche durante il convegno dal titolo “Nemmeno con un fiore”, organizzato dall’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, in collaborazione con l’assessorato comunale di Palermo alle Politiche Socio-sanitarie. L’evento si svolgerà domani, 25 novembre dalle ore 10, alle Terrazze del Charleston di Mondello. A Palazzo Reale si terranno un talk, un concerto di musica classica dell’Orchestra giovanile del Teatro massimo, una sfilata nel loggato parlamentare e una cena di gala.

Il camper dell’Asp Palermo

L’Asp di Palermo sarà un camper a piazza Politeama dalle ore 10 alle 14 per dare informazioni sulla violenza di genere e sui servizi offerti in merito. Si chiede, come simbolo della giornata, a tutte le donne di indossare una sciarpa rossa e agli uomini un fazzoletto da taschino anch’esso rosso.

