VIDEO | Scontro mortale tra camper e Ferrari sulla Statale 195: 2 vittime

Il video riprende i momenti tragici dell'incidente durante il Sardinia Supercar Experience.

Tragedia a San Giovanni Suergiu, in Sud Sardegna, dove in seguito a un incidente durante un raduno di auto di lusso sulla Strada Statale 195 sono morte due persone.

Coinvolte una Ferrari e un camper. Il video terrificante dell’impatto è diventato virale sul web nel giro di poche ore ed è attualmente al vaglio degli inquirenti per aiutare a ricostruire l’accaduto. Le vittime sono Markus Krautli 67 anni e Melissa Krautli 63, anni, marito e moglie di Wallisellen, in Svizzera.

Incidente di San Giovanni Suergiu, due morti dopo scontro Ferrari-camper

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, così come le immagini riprese da una telecamera a bordo di un’auto. La tragedia è avvenuta nella mattinata dello scorso 2 ottobre. Pare che le due vittime avessero noleggiato una Ferrari per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un tour in auto di tre giorni dal sud dell’Isola a Olbia.

Durante il trasferimento a Masua, la tragedia: durante un sorpasso, la Ferrari si sarebbe scontrata con una Lamborghini e un camper. La Ferrari sarebbe poi uscita di strada e avrebbe preso fuoco dopo essersi ribaltata. Per i due svizzeri a bordo non c’è stato nulla da fare. Ferite lievi, invece, per i turisti a bordo del camper; più gravi le condizioni dei due indiani che viaggiavano sulla Lamborghini, ricoverate con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Fonte foto e video: Twitter