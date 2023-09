Palermo, Rendiconto 2022 punto di ripartenza per la città

Il via libera da parte del Consiglio comunale al documento economico-finanziario segna un punto di svolta nell’azione per la messa in sicurezza dei conti dell’Ente avviata dall’Amministrazione Lagalla

PALERMO – “Un atto fondamentale per fare ripartire la città”. Con queste parole il sindaco Roberto Roberto Lagalla ha salutato l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Rendiconto 2022, tassello fondamentale nel mosaico che l’Amministrazione comunale ha composto per rimettere in sesto le condizioni economico-finanziarie del Municipio.

Lagalla ha parlato di un via libera che rappresenta “un segnale importante per la città, cui adesso potremo dare nuove risposte in termini di opere pubbliche, manutenzioni e servizi. Un passaggio importante anche per le politiche del personale che daranno ossigeno alla macchina amministrativa, a cominciare già dall’assunzione di undici dirigenti tecnici. Il mio ringraziamento va al vice sindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e agli uffici della Ragioneria, alla Giunta e al Consiglio comunale che, con senso di responsabilità, ha votato questo strumento”.

“Dopo anni – ha concluso il primo cittadino – in questo Comune si torna a parlare di bilanci approvati e di risorse, circa 35 milioni di euro, di avanzo di amministrazione che saranno destinate a nuovi investimenti sulla base di un percorso di condivisione tra il governo della città e il Consiglio comunale”.

Tra i protagonisti di questo percorso di riorganizzazione del Comune dal punto di vista economico-finanziario c’è il già citato assessore al Bilancio Carolina Varchi, secondo la quale il via libera al Rendiconto 2022 da parte dell’Assise cittadina rappresenta “un passaggio fondamentale per rendere questa città ancora più bella e ancora più vivibile. Regolarizzare la contabilità era un impegno che Fratelli d’Italia aveva assunto con gli elettori e lo abbiamo rispettato”.

“Da questo momento – ha aggiunto – il Comune di Palermo può dare il via all’utilizzo di circa 40 milioni di euro per investimenti non solo utili, ma urgenti per la nostra città. Allo stesso tempo, il via libera al documento finanziario consente all’Amministrazione di trovarsi con le carte in regola dal punto di vista contabile. Questo significa che si potrà procedere anche a nuove assunzioni nei settori che maggiormente necessitano di personale altamente qualificato”.

“Sono soddisfatta di questo risultato – ha rimarcato – che suggella un lavoro faticoso e allo stesso tempo entusiasmante, che in un anno ci ha portato ad approvare nove documenti contabili, sette Bilanci, Piano di riequilibrio e accordo con lo Stato, rimettendo così a posto i conti. Ringrazio il Consiglio comunale nella sua interezza per aver esaminato e adottato il mio atto in tempi così rapidi, dapprima grazie ai presidenti che hanno convocato tutte insieme le commissioni e poi con il consiglio nel plenum, mostrando quel senso di responsabilità indispensabile a far ripartire la città”.

“Prestissimo – ha concluso Varchi – con il sindaco convocheremo una riunione con tutte le rappresentanze consiliari per condividere gli obiettivi strategici della nostra Amministrazione e procedere spediti verso gli investimenti necessari”.

A nome del Consiglio comunale è intervenuto il presidente Giulio Tantillo, il quale ha evidenziato come “l’approvazione del consuntivo chiude un ciclo di lavoro essenziale svolto dall’Amministrazione e dal Consiglio per mettere ordine nei conti della città, scongiurando una volta per tutte il rischio del dissesto”.

“Il Consiglio comunale – ha concluso – ha svolto in questi mesi un lavoro importante che ha coinvolto tanto la maggioranza quanto l’opposizione. Ringrazio entrambe per il grande senso di responsabilità mostrato nell’esaminare velocemente un atto importante per la città, che avrà un effetto positivo per l’organizzazione dei servizi e per aumentare l’efficienza dell’Amministrazione”.