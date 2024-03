Ritrovato Mohamed Khalifa: era a Palermo e in buone condizioni di salute

Dopo ore di grandi tensioni e appelli per il ritrovamento del bimbo tunisino, finalmente è arrivato il lieto fine

Attraverso una grande attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Paternò – in collaborazione con la stazione di Palermo – hanno ritrovato Mohamed Khalifa, il bambino di dieci anni scomparso nelle scorse ore a Santa Maria di Licodia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come spiegato dalla nota diffusa dai militari, il bambino – rintracciato nei pressi della chiesa di Santa Chiara a Palermo – era in buone condizioni di salute. Dopo le preoccupazioni iniziali dunque, un finale a lieto fine in questa vicenda.

Ritrovato Mohamed Khalifa, il bambino di 10 anni scomparso

Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, il piccolo Mohamed Khalifa si era allontanato da Santa Maria di Licodia, piccola cittadina nel catanese in cui viveva in comunità insieme alle sorelle. Una volta scoperto l’accaduto, immediate e incessanti le ricerche da parte dei Carabinieri.

Ritrovato il bambino di 10 anni: era a Palermo

Dopo ore di grandi tensioni e appelli per il ritrovamento del bimbo tunisino, finalmente è arrivato il lieto fine. Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, infatti, Mohamed Khalifa è stato rintracciato dai Carabinieri di Paternò e Palermo presso la chiesa di Santa Chiara, a Palermo. Come spiegato dai militari, il piccolo era in buone condizioni di salute.