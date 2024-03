Bimbo scomparso a Santa Maria di Licodia: potrebbe essere insieme ad un altro minore

Proseguono le ricerche del bimbo di 10 anni scomparso dalla comunità di Santa Maria di Licodia: potrebbe non essere da solo

Sono ore di apprensione e preoccupazione per le sorti del bimbo di 10 anni allontanatosi dalla comunità di Santa Maria di Licodia. Si è tenuta ieri una riunione presso la prefettura di Catania per un aggiornamento relativo alla scomparsa del piccolo, il quale non sarebbe da solo ma in compagnia di un altro minore col quale non ci sarebbe alcun rapporto di parentela.

Il bimbo si è allontanato nella notte tra il 12 e il 13 marzo

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Santa Maria di Licodia, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, il dirigente del compartimento polizia stradale, il dirigente della sezione polstrada, il vice comandante provinciale dei vigili del fuoco e il comandante della Compagnia carabinieri di Paternò. Sulla base delle informazioni acquisite dal comando dell’Arma dei carabinieri che hanno avviato nell’immediato le ricerche e dalle prime notizie acquisite, il minore, che indossa un pigiama di colore nero, è un minore straniero non accompagnato sbarcato nel 2021 ed inserito in una comunità di Santa Maria di Licodia che si sarebbe allontanato nella notte tra il 12 e 13 marzo.