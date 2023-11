Palermo, rivoluzione del traffico alla Cala: ecco come cambia la viabilità

Divieti di sosta, lato monte, da piazza XIII Vittime fino a Porta Felice. E' quanto stabilito da un'ordinanza firmata dal sindaco

Rivoluzione del traffico alla Cala, a Palermo. Dal prossimo 6 novembre scatteranno infatti i divieti di sosta, lato monte, da piazza XIII Vittime fino a Porta Felice. E’ quanto stabilito da un’ordinanza firmata dal sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla.

Come cambia la viabilità

La decisione è stata presa nel tentativo di agevolare la circolazione delle automobili, in considerazione dei lavori di manutenzione straordinaria che riguardano il sottopasso. Provenendo dalla via Cavour non sarà più possibile immettersi in via Crispi (attraverso la rotonda) per dirigersi verso il porto.

Divieto di sosta temporaneo

Gli automobilisti dovranno necessariamente procedere verso Porta Felice, attraversare la Cala e poi ritornare indietro in direzione porto dopo essere giunti al Foro Italico. L’Area della Mobilità, nel tentativo di rendere più fluido il traffico delle auto, ha ottenuto l’istituzione del divieto di sosta (temporaneo) lungo la carreggiata.