Palermo, rosanero in campo in vista del Venezia: affaticamento muscolare per Di Mariano

Redazione |

Archiviata la sconfitta di Cosenza, i rosanero torneranno in campo domenica 27 novembre, al "Barbera", contro il Venezia Archiviata la sconfitta sul campo del Cosenza nell’ultimo turno di serie B prima della sosta, il Palermo ha ripreso la preparazione. I rosanero torneranno in campo domenica 27 novembre, al “Barbera”, contro il Venezia. Oggi pomeriggio la truppa agli ordini di Eugenio Corini ha svolto gli allenamento sui campo di Boccadifalco. Alessio Buttaro, Edoardo Lancini e Leo Stulac hanno lavorato regolarmente con il gruppo. Allenamento differenziato programmato, a causa di un affaticamento muscolare, per Francesco Di Mariano. Roberto Crivello ha concluso la seduta prima del resto della squadra a scopo precauzionale.