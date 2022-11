Cosenza-Palermo 3-2, nuova frenata per i rosanero: non basta la doppietta di Brunori (che sbaglia un rigore)

I rosanero perdono 3-2 non centrano la terza vittoria consecutiva e interrompono la striscia di risultati positivi che durava da 4 giornate

Nuova frenata per il Palermo. I rosanero cedono 3-2 al “Marulla” di Cosenza, non centrano la terza vittoria consecutiva (dopo Modena e Parma) e interrompono la striscia di risultati positivi che durava da quattro giornate. Sorride il Cosenza di William Viali (al debutto sulla panchina dei Lupi): i rossoblù tornano alla vittoria dopo cinque sconfitte di fila. Classifica che vede il Palermo fermo al tredicesimo posto con 15 punti. Gara rocambolesca con botta e risposta tra le due squadre: il Palermo la sblocca con Brunori, subisce la rimonta dei silani (gran gol di Florenzi e rete di Rigione) e pareggia ancora con il bomber rosanero. Poi Cosenza avanti (Larrivey) ed errore dal dischetto nei minuti finali (parato) dello stesso attaccante italo-brasiliano. Il campionato di serie B si ferma per un weekend ma proseguirà anche nel corso degli imminenti Mondiali in Qatar. Pigliacelli e compagni tornano in campo domenica 27, al “Barbera”, contro il Venezia (ore 18).

I moduli in campo

Non ci sono novità nell’undici iniziale del Palermo. Eugenio Corini si affida ancora al modulo 4-3-3: Pigliacelli in porta; difesa con Mateju (a destra), Nedelcearu e Marconi (centrali) e Devetak (a sinistra). A centrocampo Gomes in cabina di regia con ai lati Segre e Broh. In attacco tridente consueto con Valente, capitan Brunori e Di Mariano. William Viali con il 4-3-2-1: Marson in porta; difesa con Rispoli (ex rosanero), Rigione, Meroni e Martino; linea di centrocampo con Voca, Calò e Florenzi, poi D’Urso e Merola trequartisti alle spalle della punta avanzata Larrivey (capitano dei Lupi).

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al minuto 9 occasione con Florenzi: il talento del Cosenza raccoglie palla e calcia in porta con palla di poco fuori. Al 10′ entrata dura di Mateju ai danni dello stesso Florenzi e cartellino giallo per il difensore di Corini. gioco spezzettato e qualche fallo di troppo: al 17′ ammonizione per Devetak. Al 19′ fallo di quest’ultimo al limite dell’area e calcio di punizione per i calabresi. Sul tiro seguente Rispoli arriva tardi alla deviazione dal secondo palo. Un minuto dopo incursione in area di Di Mariano e palla al centro con Meroni lesto ad anticipare l’arrivo di Brunori. Al 29′ Corini toglie dal campo Devetak e inserisce Crivello. Al 37′ Crivello calciava al volo con mira decisamente alta. Al 41′ il Palermo sblocca il punteggio: splendido lavoro di Gomes e palla perfetta per Di Mariano. Il numero 10 gira al centro per Brunori che al volo spedisce la sfera in fondo al sacco. Al secondo minuto di recupero prima del riposo il Cosenza pareggia: splendida girata al volo di Florenzi (classe 2002) e traiettoria imprendibile per Pigliacelli.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco, con identici schieramenti, al 56′ il Cosenza completa la rimonta: palla sporca sui piedi di Rigione che a due passi da Pigliacelli non sbaglia il raddoppio per i calabresi. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un angolo Brunori gira di testa e firma il 2-2 (sesta rete stagionale per l’italo-brasiliano). Gioco senza pause e ritmi altissimi. Al 63′ nuovo vantaggio per l’undici di Viali: preciso cross di D’Urso e deviazione vincente di Larrivey per il 3-2. Al 70′ ci prova Segre da posizione ravvicinata con conclusione respinta da Marson. Corini opera due sostituzioni: fuori Marconi e Segre e dentro Vido e Saric. Al minuto 88 calcio di rigore per i rosanero per fallo di mano di Rigione (ammonito) concesso dall’arbitro dopo il consulto al Var. Dal dischetto Brunori si fa respingere la sfera da Marson e sciupa l’occasione.

Il tabellino

COSENZA (4-3-2-1): Marson 6.5; Rispoli 5.5 (75′ Camigliano sv), Rigione 6, Meroni 6, Martino 6,5; Voca 6, Calò 6 (75′ Venturi 5,5), Florenzi 7 (84′ Kornvig); D’Urso 6,5 (65′ Brescianini 5,5), Merola 6,5 (75′ Brignola sv); Larrivey 6,5

In panchina: Matosevic, Panico, Vaisanen, Nasti, Vallocchia, Butic, Zilli.

Allenatore: Viali 6,5

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5,5; Mateju 5,5, Nedelcearu 5,5, Marconi 5,5 (71′ Vido sv), Devetak 5 (29′ Crivello 5); Segre 6 (71′ Saric 5,5), Gomes 6 (80′ Floriano sv), Broh 6 (80′ Damiani sv); Valente 6, Brunori 6,5, Di Mariano 6,5

In panchina: Grotta, Massolo, Pierozzi, Sala, Accardi, Soleri, Bettella.

Allenatore: Corini 5,5

Arbitro: Gualtieri di Asti 6

Reti: 41′ Brunori, 47′ Florenzi, 56′ Rigione, 58′ Brunori, 63′ Larrivey,

Note: Pomeriggio nuvoloso, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4149 circa. Espulso al 90′ Vallocchia (dalla panchina). Ammoniti: Mateju, Devetak, Martino, Florenzi, Marconi, Calò, Rigione. Angoli: 5-2 per il Palermo. Recupero: 3′; 6′