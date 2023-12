Palermo: ruba un’auto e fugge ad alt polizia, arrestato

L'inseguimento per le vie della città si è concluso in una strada del quartiere Uditore

Ha tentato di fuggire all’alt della polizia, prima a bordo dell’auto rubata e poi a piedi. Un giovane palermitano è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di un’autovettura.

Vettura intercettata

Gli agenti hanno risposto alla segnalazione di un furto d’auto avvenuto in viale Piazza Armerina e hanno intercettato la vettura in via Leonardo da Vinci dove hanno intimato l’alt. Ne è nato un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, che si è concluso in via Evangelista di Blasi.