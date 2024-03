Palermo, salvato turista bloccato nella riserva di Capo Gallo

I Vigili del Fuoco, questo pomeriggio, hanno salvato un turista che era rimasto bloccato in una zona all'interno della riserva di Capo Gallo.

I Vigili del Fuoco, questo pomeriggio, hanno salvato un turista che era rimasto bloccato in una zona all’interno della riserva di Capo Gallo. L’uomo ha inviato la richiesta d’intervento spiegando che non riusciva a recuperare la via. Il soggetto. privo di malori, ha anche spiegato alla sala operativa di non avere bisogno di assistenza sanitaria. Arrivate due squadre tra cui operatori Tas (Topografia applicata al soccorso) e Saf (Speleo alpino fluviali). Necessario pure l’intervento dell’elicottero del Nucleo di Catania, arrivato intorno alle 16. Il turista è stato recuperato e condotto all’aeroporto di Boccadifalco. Sul posto è stata inviata anche un’ambulanza.