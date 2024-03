Palermo, vigili urbani nel mirino: sassaiola contro auto della municipale

Ancora un episodio di violenza e inciviltà nel cuore di Palermo: ennesimo lancio di pietre contro un'auto della polizia municipale

Ancora un atto di inciviltà e violenza nel cuore di Palermo. Nella giornata di ieri infatti è andata in scena un’altra sassaiola contro una vettura della polizia municipale in via Carmelo Lazzaro, a due passi dall’ospedale Civico. A farne le spese è stata una pattuglia dei vigili urbani che si era fermata nei pressi di un cassonetto dei rifiuti dato alle fiamme. Sono andati in frantumi i vetri della vettura ed è stata danneggiata la carrozzeria.

“Situazione intollerabile: non ci faremo intimorire”

Anche in questo caso, come era successo ieri sera nel corso dell’agguato ad una pattuglia dell’infortunistica nel rione Brancaccio, gli agenti sono rimasti illesi. “Non è più tollerabile quanto sta avvenendo nei confronti delle forze dell’ordine e soprattutto contro la polizia municipale – dice Nicola Scaglione segretario generale del Csa Cisal -. Non tollereremo più queste aggressioni. La nostra azione in città non arretrerà di un millimetro. Non ci faremo intimorire da queste azioni che in appena 24 ore hanno colpito il nostro comando. Siamo vicini ai colleghi rimasti vittime di queste aggressioni che colpiscono l’intero corpo della polizia municipale di Palermo”.

