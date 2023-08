Palermo, si apre la strada verso il 14° Festino

L’Amministrazione comunale ha stanziato poco più di centomila euro per le celebrazioni in onore di S. Rosalia previste per settembre. E già si pensa alle iniziative per il prossimo anno

PALERMO – Ammonta a 100.580 euro il budget messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per gli eventi culturali che accompagneranno le celebrazioni religiose di Santa Rosalia a settembre.

Sono tre i progetti individuati da una delibera della Giunta Lagalla tramite affidamento diretto. La parte più corposa del finanziamento (88 mila euro) andrà alla società cooperativa Le Baccanti con la proposta “L’Acchianata delle Rosalie”. L’evento si svolgerà durante uno dei culti più antichi e conosciuti della città: il pellegrinaggio religioso dei fedeli al Santuario di Santa Rosalia che si tiene ogni 4 settembre. Si tratta di uno spettacolo itinerante, articolato in tredici diverse performance, divise in quattro tappe, che evocheranno l’anima più popolare della Santuzza scortando i devoti lungo tutto il percorso fino alla cima di Monte Pellegrino.

Il secondo progetto di 7 mila euro, affidato all’associazione per i Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia al Monte di Pietà, si intitola “Il Festinello 2023”. “Il progetto – si legge nella delibera della Giunta Lagalla – intende dare risalto alla memoria e alla tradizione della cultura cittadina, un evento attrattivo che stimolerà soprattutto la curiosità dei numerosi turisti a Palermo”. La manifestazione sarà articolata in tre diverse giornate, dal 2 al 4 settembre: bande musicali, luminarie e canti popolari animeranno le vie del centro storico per celebrare il miracolo della Santuzza.

Il terzo progetto è firmato dall’associazione culturale Kleis ed è denominato “Il Cunto di Santa Rosalia”, con un budget di 5mila euro. L’evento, che si terrà a piazza Pretoria il 4 settembre, si inserisce nell’ambito della quarta edizione di Aedi Off, una rassegna di narrazioni teatrali e cunto siciliano con la direzione artistica di Salvo Piparo. Anche dalla Ragioneria generale è arrivato il via libera al programma di eventi, con un distinguo: “l’obbligo – spiega nel suo parere il ragioniere Paolo Bohuslav Basile – del rispetto del principio di rotazione che stabilisce che ‘è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi’”.

Basile, inoltre, ha sottolineato l’opportunità di far decorrere già dal 2023, e dunque con un anno di anticipo, “l’Azione 10/2023 del Piano di riequilibrio, che impone la verifica della regolare posizione rispetto ai tributi locali e alle sanzioni amministrative per l’accesso a tutti i servizi o prestazioni erogati dal Comune”.

“Con questi spettacoli – hanno affermato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche culturali Giampiero Cannella – di fatto si dà il via al lungo anno di iniziative culturali che porterà al Quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia. L’obiettivo dell’Amministrazione è la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale attraverso attività nel settore che si inseriscono con un ruolo specifico in un circuito che incentivi, oltre che la conoscenza, la fruizione della stessa cultura, la tutela della memoria. Inoltre, queste iniziative vogliono rappresentare una risposta di difesa del territorio a chi, colpevolmente, ha provocato gli incendi della notte di Ferragosto su Monte Pellegrino”.

“L’obiettivo – hanno concluso i due amministratori – è che certe attività culturali vadano oltre il semplice svago e riescano anche a far riflettere su quanto sia importante difendere le nostre tradizioni e tutelare la nostra città da atti scellerati”.