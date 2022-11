Palermo, trauma cranico per Bettella: stop per Doda

Luca Vido, in seguito ad un affaticamento muscolare accusato ieri in fase di riscaldamento, ha svolto un allenamento differenziato

Il Palermo è tornato in campo dopo la sconfitta col Venezia nella gara giocata domenica al “Barbera”. A Boccadifalco Alessio Buttaro e Dario Saric hanno svolto un lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie. Luca Vido, in seguito ad un affaticamento muscolare accusato ieri in fase di riscaldamento, ha svolto un allenamento differenziato.

Masimiliano Doda si è sottoposto ad indagini strumentali, presso il reparto di Radiologia del Policlinico di Palermo che hanno evidenziato una lesione distrattiva al bicipite femorale destro: il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso.

Davide Bettella, in seguito al trauma cranico rimediato ieri nel corso della gara, è stato sottoposto ad una TAC che ha dato esito negativo: il numero 48 rosanero ha lavorato in mattinata con i fisioterapisti.