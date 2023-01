Tragedia a Palermo, precipita dal balcone e muore sul colpo

Secondo le prime informazioni, l'uomo si stava occupando della pulizia di alcune vetrate quando, per cause da accertare, è caduto al suolo

Un uomo è precipitato dal terzo piano della sede di Unicredit, in via Ruggero Settimo, a Palermo. Secondo le prime informazioni, l’uomo si stava occupando della pulizia di alcune vetrate dell’immobile quando, per cause ancora da accertare, è caduto al suolo ed è morto sul colpo.

Sul posto i sanitari del 118

Sul posto, allertate dai presenti, sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con due ambulanze. Presenti anche gli agenti per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica della caduta.