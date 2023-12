Palermo, Varchi: “Comune torna a investire, oltre 19mln per la città”

Grande la soddisfazione del vicesindaco di Palermo con delega al bilanci

“Grazie al lavoro compiuto per mettere a posto i conti della città, oggi Palermo torna a investire. Oltre 19 milioni serviranno per migliorare illuminazione, strade e scuole, oltre che per l’acquisto di nuovi mezzi e per gli interventi sui sistemi fognari come quelli di via Messina Marine e di via Tiro a segno. Il riordino dei conti per far ripartire la città era l’impegno che avevo assunto con i cittadini. Sono fiera di avere mantenuto firmando ben 10 bilanci oltre al piano di riequilibrio e accordo con lo Stato rinegoziato”. Così Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo con delega al bilancio.

“Sistemato bilancio della città”

“Insieme ai dirigenti del Comune, che ringrazio per l’abnegazione e l’aiuto – prosegue – in un anno e mezzo abbiamo puntato a un’impresa che molti consideravano proibitiva: quella di sistemare il bilancio della città. Lo abbiamo fatto prima approvando una sfilza di documenti finanziari, mettendo così il Comune finalmente al passo con le scadenze. Adesso, con l’ultimo assestamento di bilancio approvato dal Consiglio comunale che ringrazio nella sua interezza, si segna un punto di svolta: Palermo può contare su un avanzo di amministrazione e tornare così a investire per diventare più sicura, più bella, più all’altezza delle legittime esigenze e aspettative dei cittadini”.